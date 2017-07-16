Составлен рейтинг самых недооцененных кроссоверов в РФ

Журналисты издания «АвтоВзгляд» составили рейтинг самых недооцененных кроссоверов, которым так и не удалось в 2017-м году «набрать обороты» и стать популярными среди покупателей нашей страны, несмотря серьезные ожидания.

Первым в этом списке назван кроссовер Peugeot 2008, который даже после рестайлинга, сделавшего его более брутальным, продаваться лучше в РФ так и не стал. За первую половину 2017 года в России было реализовано всего 4 единицы этой модели. В базовой комплектации он оснащается 1,2-литровым мотором мощностью в 110 лошадиных сил, а его стоимость составляет 1 миллион 300 тысяч рублей. На второй строчке расположился вернувшийся на российский авторынок SsangYong Actyon в феврале этого года. Автомобилю завоевать покупательскую аудиторию не помог даже фейслифтинг. С января по июль этого года в России было продано всего 25 «Актионов».

Третьим в этом ТОП-е назван вседорожник Haval H8, который стоит 1 миллион 864 тысячи 900 рублей. За полгода его приобрели всего 28 человек, что, в общем-то, и не удивительно, учитывая его «конский» ценник. Автомобиль оснащен 2-литровым мотором на 218 лошадиных сил.

Четвертое место оказалось за еще одной моделью южнокорейского SsangYong – кроссовером Tivoli. Продажи его в России стартовали в конце января 2017 года. За пять месяцев текущего года дилерам удалось реализовать всего 45 единиц этой модели.

ТОП-5 замкнул новый Subaru XV, который на сегодняшний день доступен в нашей стране в лимитированной версии Hyper Edition. Стоимость полноприводной модификации этой модели с бесступенчатым вариатором составляет 1 миллион 809 тысяч 900 рублей, что очень дорого, учитывая, что за эти деньги можно приобрести базовую комплектацию BMW X1. За 6 месяцев 2017 года в России было продано всего 53 таких автомобиля.