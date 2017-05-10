Год назад студенты Бауманки наделали много шуму, представив прототип доступного российского спорткара со складным верхом под названием "Крым". Проект не был заброшен - энтузиасты готовят новый концепт-кар, который вроде как будет максимально приближен к серийной версии.

Инженерный коллектив студентов и аспирантов МГТУ им. Баумана приступил к созданию второго по счету прототипа молодежного родстера "Крым", передает сообщество RCI. Новый предсерийный концепт бюджетного спорткара получит измененную внешность, с которой он и должен будет поступить на мелкотиражный конвейер.

Конкретные сроки показа нового "Крыма" пока не называются, но создатели рассчитывают наладить выпуск недорогого спорткара уже через 2-3 года. Производственная площадка для серийного производства родстера тоже пока не определена - ранее разработчики сообщали, что намерены запустить сборку непосредственно в Крыму.

Интересно, что исходный образец спорткара "Крым" был создан в кузове родстер, однако на сайте проекта в тестовом режиме работает конфигуратор, согласно которому автомобиль будет представлен и в качестве купе с жесткой крышей. Конечная стоимость бюджетного спорткара, на которую планируют выйти создатели, составляет от 650 000 рублей.

Оригинальный "Крым" прошлогоднего образца имеет среднемоторную компоновку, задний привод и пространственную раму с обвесом из композитных материалов. При этом создатели родстера особо напирают на то, что автомобиль на 100% российский, и импортные комплектующие в нем не применяются. Например, 1,6-литровый двигатель, механическая КПП и подвеска для тестового образца "Крыма" взяты от нынешней Lada Kalina. Из "Калины" же сюда перекочевала и передняя панель. Двигатель первого "Крыма" развивает 106 л.с., однако агрегат можно будет подвергать доработкам.