Монохром рулит: самые популярные цвета автомобилей в России и мире

Подавляющее большинство покупателей новых автомобилей в мире выбирают белый цвет, черный занимает второе место. На рынке подержанных машин России — все ровно наоборот, а владельцы спорткаров и кроссоверов отдают предпочтение серым тонам. РИА Новости выяснило, какие оттенки предпочитают автовладельцы разных стран. Новый — значит белый

Согласно исследованию немецкой BASF Coatings (подразделение лакокрасочных покрытий концерна BASF), самым популярным цветом в России и странах Европы остается белый. Его выбрали 29% покупателей новых автомобилей, что на 1% меньше, чем в 2015 году. Доля черного цвета составила 19%, машины серого цвета приобрели 18% автомобилистов, а серебристого — 12%.

Схожие тренды отмечает и американская PPG Industries, Inc., производящая краску для транспортных средств. По данным компании, 31% европейцев предпочли белый цвет, 18% выбрали черный, а доля серых оттенков составила 16%. Данные по "серебру" у BASF и PPG совпадают: его доля составила 12% от общего количества новых машин.

В 2016 году 78% автомобилей были окрашены в белые, черные, серые или серебряные тона. Среди ярких цветов наиболее востребованным оказался синий: его выбрали 10% покупателей (в 2015 году — 9%). Красный и коричневый предпочитают 6% и 4% покупателей соответственно. Доля остальных "немонохромных" оттенков, среди которых бежевый, зеленый, оранжевый, золотой, фиолетовый и желтый, — не превышает процента.

Белый является лидирующим оттенком во всем мире, а в особенности — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, свидетельствуют данные PPG Industries. Черный цвет занимает вторую строчку везде, кроме Южной Америки, где треть машин приобретается в серебристом цвете. Красный популярен в Северной и Южной Америках, а синий больше всего любят в Европе.

Интересен и тот факт, что за последние годы растерял свою популярность так называемый металлик. Десять лет назад он был самым востребованным среди автомобилистов. Производители лакокрасочных покрытий связывали это с появлением новых технологий. Однако в 2016 году из всех произведенных в Европе машин лишь в 12% случаев был использован такой цвет.

Покупаем белые, продаем черные и серые

На рынке подержанных машин России ситуация иная. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе сайта "Авто.ру", сейчас самым популярным цветом у продавцов является черный. Такие машины занимают 24% от общего количества поданных на сервисе объявлений. Второе место — у белого цвета (18%), по 15% и 12% принадлежит серебристому и серому соответственно, а замыкает пятерку лидеров синий оттенок. При этом первая пятерка цветов составляет 78% от всех автомобилей в продаже.

Данные еще одной крупной площадки по сбыту подержанных машин "Avito Авто" за февраль 2017 года свидетельствуют о доминировании серебристого цвета среди бывших в употреблении машин. На площадках сервиса таких оказалось 15,5%. Второе место — у белого цвета (14,4%), хотя годом ранее именно он преобладал среди объявлений о продаже. На третьей и четвертой строчках разместились автомобили зеленого (13,9%) и синего (13,4%) цветов, а серый занял лишь пятое место.

На кузов и цвет

По данным BASF Coatings, покупатели кабриолетов и спорткаров, в отличие от своих машин, не столь оригинальны: четверть таких моделей в Европе приобретается в сером цвете, а еще четверть — в белом, черный на третьем месте. Белый цвет также в приоритете у кроссоверов, которые являются наиболее быстрорастущим автомобильным сегментом, но на втором месте в классе SUV — серый, за которым следует черный.

Класс компактных моделей является самым распространенным в Старом Свете, и здесь вкусы соответствуют общей тенденции на рынке. Более четверти машин окрашиваются в белый цвет, черный и серый занимают пятую часть, на четвертой и пятой позиции расположились серебристый и синий соответственно.

Доля белого цвета в сегменте субкомпактных моделей, которые занимают пятую часть из всех проданных в Европе моделей, наиболее высока: треть из них окрашены именно в этот оттенок. Однако красных машин тут больше, чем в остальных классах, а черных, наоборот, меньше всего. Таким автомобилям отдает предпочтение молодежь, поэтому они часто предлагаются в комбинированных цветовых решениях.

Более трети владельцев моделей представительского и бизнес-классов предпочитают черные машины. Их доля самая высокая в сравнении с другими сегментами, а яркие цвета, наоборот, самые непопулярные. Исключением является зеленый цвет, который занимает долю в 3%, чем не может похвастаться ни один другой класс автомобилей.