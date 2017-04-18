Израильская компания представила летающий автомобиль

C 2008 года израильская компания Urban Aeronautics разрабатывает самолет с вертикальными взлетом и посадкой Cormorant. Несмотря на то что транспортное средство главным образом предназначено для военных нужд, дочерняя фирма Metro Skyways собирается использовать созданные для Cormorant технологии, чтобы разработать летающий автомобиль.

Фото: ©urbanaero.com

Новинка получила название CityHawk. За основу взят самолет с возможностью вертикального взлета и посадки Cormorant, о котором мы писали ранее. Летающий автомобиль будет использовать запатентованную Urban Aeronautics технологию Fancraft. Это означает, что лопасти ротора будут установлены внутри транспортного средства, а не снаружи, как у вертолетов. Данная технология позволит летающему автомобилю приземляться и взлетать вертикально со многих поверхностей, не подвергая риску лопасти.

CityHawk сможет перевозить до четырех пассажиров и будет оборудован местом для пилота. Однако в планах у компании сделать автомобиль полностью автономным, когда появится необходимая инфраструктура. Стоит отметить, что самолет Cormorant уже совершает полеты в автономном режиме.

В отличие от беспилотного летающего электромобиля Ehang 184, CityHawk будет оснащен реактивным двигателем. При этом компания стремится разработать летающий автомобиль так, чтобы он смог работать на водородном топливе, когда необходимые технологии станут доступными.

По данным компании Urban Aeronautics, на разработку летающего автомобиля CityHawk уйдет не менее пяти лет.