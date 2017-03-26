Названы самые выгодные для россиян иномарки

Автомобильные эксперты определили наиболее выгодные для покупки легковые автомобили в мире.

В первую очередь аналитики обращали внимание на уровень расхода топлива, цену машины, а также стоимость запчастей и ремонта.

Получившийся список был поделен на категории: бюджетные авто, премиум авто, кроссоверы, а также премиум-кроссоверы.