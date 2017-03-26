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Названы самые выгодные для россиян иномарки
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Автомобильные эксперты определили наиболее выгодные для покупки легковые автомобили в мире.
В первую очередь аналитики обращали внимание на уровень расхода топлива, цену машины, а также стоимость запчастей и ремонта.
Получившийся список был поделен на категории: бюджетные авто, премиум авто, кроссоверы, а также премиум-кроссоверы.
В первой категории лидерами стали модели Hyundai Elantra и Toyota Prius. Что касается кроссоверов, то наиболее выгодными были названы японцы Honda HR-V и Subaru Outback. Оптимальные к покупке премиум–кроссоверы – это BMW X-5, Infiniti QX60 и модели Lexus. В классе премиум лучшими стали Audi TT, A5 и A3.
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