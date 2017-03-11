Названы худшие автомобили 2016 года

Журнал Consumer Reports определил 10 худших автомобилей 2016 года. Рейтинг традиционно составляется по результатам опроса более чем полумиллиона американцев.

Главных неудачников выявили по результатам независимых дорожных испытаний, отзывам владельцев и краш-тестам.

Так, например, электрический автомобиль Mitsubishi i-MiEV был включен в список из-за того, что машина медленно заряжается и имеет маленький запас хода.

Субкомпактвэн Fiat 500L оказалась в числе худших из-за плохих отзывов владельцев - многие из них пожалели о покупке. Кроме того, дорожные тесты показали неудобную посадку и жесткую подвеску этой модели.

Mitsubishi Mirage стал худшим субкомпактным авто за сильные вибрации мотора, нехватку мощности и невыразительный салон, кажущийся дешевым.

В среднем классе экспертам не понравился Chrysler 200 (специалисты отметили низкий комфорт и плохую управляемость модели), у пикапов низшую оценку получила Toyota Tacoma (неудобное водительское место, посредственный комфорт и большое число поломок автомобиля в первый год эксплуатации), у среднеразмерных кроссоверов - Dodge Journey (слабое место этой машины - низкая надежностью, прожорливостью мотора V6, а также посредственные результаты краш-тестов).

У премиального Mercedes-Benz CLA двигатель работает своеобразно, подвеска слишком жесткая, а в салоне очень шумно. По причине тесного салона и "прожорливости" в немилость попал и Maserati Ghibli.

Кроме того, в антирейтинг угодили Land Rover Discovery (аскетичный салон и проблемы с надежностью), Cadillac Escalade (плохие тормоза и управляемость, пассажирам второго и третьего рядов не хватает места).

Ранее, напомним, авторитетное американское агентством J.D. Power назвало самые надежные автомобили мира. В этот список вошли сразу семь моделей Toyota и четыре Chevrolet.

В то же время на автосалоне в Женеве жюри престижного конкурса "Всемирный автомобиль года" определило тройку претендентов на титул лучшей машины в мире. Победителей объявят в апреле на моторшоу в Нью-Йорке.