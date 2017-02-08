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Путину подарили машину
Президенту РФ Владимиру Путину сегодня подарили машину. Точнее миниатюрную серебряную модель автомобиля. Презент Владимиру Путину привез глава автоконцерна "Фольксваген".
Правда, этот момент остался за кадром. На встрече, говорили о дальнейших перспективах компании в России. По словам президента, концерн пользуется в нашей стране льготами, которые обеспечивают большой объем продаж, в том числе и за рубеж.
"Мы очень рады, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы понимаем, что есть определенные сложности, связанные с реализацией. Но поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке. Я очень рад вас видеть", - сказал Путин председателю правления концерна Маттиасу Мюллеру.
"У нас, действительно, долгосрочные отношения с Россией. Мы производим автомобили в России уже более 10 лет. Объем наших инвестиций – более одного миллиарда 850-ти миллионов евро. Мы довольны нашим сотрудничеством", - ответил Мюллер.
В России концерн работает с 1993-го года. Примерно каждый десятый автомобиль, продаваемый в нашей стране, - это Фольксваген.
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