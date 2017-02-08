Путину подарили машину

Правда, этот момент остался за кадром. На встрече, говорили о дальнейших перспективах компании в России. По словам президента, концерн пользуется в нашей стране льготами, которые обеспечивают большой объем продаж, в том числе и за рубеж.

"Мы очень рады, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы понимаем, что есть определенные сложности, связанные с реализацией. Но поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке. Я очень рад вас видеть", - сказал Путин председателю правления концерна Маттиасу Мюллеру

"У нас, действительно, долгосрочные отношения с Россией. Мы производим автомобили в России уже более 10 лет. Объем наших инвестиций – более одного миллиарда 850-ти миллионов евро. Мы довольны нашим сотрудничеством", - ответил Мюллер.

В России концерн работает с 1993-го года. Примерно каждый десятый автомобиль, продаваемый в нашей стране, - это Фольксваген.