В Германии выставлен на продажу «лимузин Владимира Путина»

На немецком сайте объявлений Mobile.de продают автомобиль, который президент России Владимир Путин якобы использовал в качестве служебной машины.Об этом сообщают Рамблер/новости.

Речь идет о бронированном лимузине Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140. Выпущен автомобиль был в 1995 году, его пробег составляет 25 тысяч километров. Лимузин оснащен механизмом автоматического открывания дверей и имеет защиту класса B6/B7. Он оснащен 6-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью в 394 лошадиные силы.

В качестве продавца указан Сергей Уров из Москвы. Где именно находится машина, в России или в Германии, не уточняется.

Лимузин продают за 1,3 миллиона евро (82,5 миллиона рублей). Доказательств того, что на этой машине ездил Путин, продавец не приводит, если не считать фотографии, на которой президент запечатлен сидящим в таком же автомобиле.

В ноябре этого года в США выставили на продажу «Запорожец Путина». Утверждалось, что именно такой автомобиль был когда-то у российского президента.