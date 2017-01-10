В России подорожали Kia Rio и Hyundai Solaris

В начале 2017 года выросли цены на два самых популярных в России автомобиля - Kia Rio и Hyundai Solaris. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на журнал «За рулем»

Так, цены на Hyundai Solaris в базовой комплектации с автоматической коробкой передач выросли на 30 тысяч рублей и достигли 753 900 рублей. Kia Rio седан в базовой комплектации Comfort подорожала на десять тысяч рублей – до 639 900 рублей. Кроме того, Kia Rio теперь можно приобрести с системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, что обойдется еще на 11 тысяч рублей дороже.

Ранее стало известно, что в России подняли цены на все модели Lada. Автомобили подорожали на 6–19 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.