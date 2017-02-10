Президент «АвтоВАЗа» нашел виновных в потере 10 тысяч автомобилей

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что компания не смогла выпустить и продать около 10 тысяч автомобилей из-за проблем с поставщиками. Об этом сообщает «Лента.ру».

В ходе пресс-конференции Мор рассказал, что проблемы с поставщиками у «АвтоВАЗа» были в третьем и четвертом квартале прошлого года. «В результате мы потеряли около 10 тысяч автомобилей в производстве и продажах. Если бы таких проблем не было, мы могли бы завершить год с результатом в 420 тысяч машин», - сказал он. При этом президент компании не уточнил, каких именно поставщиков он имеет в виду.

Также Мор отметил, что по итогам 2016 года «АвтоВАЗ» выпустил 408 тысяч автомобилей, включая машины компании Renault Nissan.

Ранее вице-президент «АвтоВАЗа» по финансам Штефан Мауэр заявил, что по итогам 2016 года выручка компнаии выросла на 4,8 процента, достигнув почти 185 миллиардов рублей.