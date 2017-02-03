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«АвтоВАЗ» раскрыл секреты «Нивы» нового поколения
Фото: Lada.ru
Представители компании «АвтоВАЗ» заявили, что проект по созданию нового поколения Lada 4×4 («Нива») движется вперед.
Как сообщают СМИ, над разработкой новой «Нивы» трудится особая группа специалистов. Среди приглашенных инженеров - представители альянса Renaut-Nissan.
По словам вице-президента «АвтоВАЗа» по связям с общественностью Сергея Ильинского, в настоящее время разработчики рассматривают оптимальные варианты платформы для данного автомобиля. Не исключается архитектура поперечного силового агрегата - глобальный тренд в сегменте полноприводных SUV с моторами до 200 лошадок.
Компания рассчитывает, что новая Lada 4×4 будет хорошо продаваться не только в России, но и за рубежом, где нынешняя вариация «Нивы» пользуется отличным спросом.
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