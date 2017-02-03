«АвтоВАЗ» раскрыл секреты «Нивы» нового поколения

Представители компании «АвтоВАЗ» заявили, что проект по созданию нового поколения Lada 4×4 («Нива») движется вперед.

Как сообщают СМИ, над разработкой новой «Нивы» трудится особая группа специалистов. Среди приглашенных инженеров - представители альянса Renaut-Nissan.

По словам вице-президента «АвтоВАЗа» по связям с общественностью Сергея Ильинского, в настоящее время разработчики рассматривают оптимальные варианты платформы для данного автомобиля. Не исключается архитектура поперечного силового агрегата - глобальный тренд в сегменте полноприводных SUV с моторами до 200 лошадок.

Компания рассчитывает, что новая Lada 4×4 будет хорошо продаваться не только в России, но и за рубежом, где нынешняя вариация «Нивы» пользуется отличным спросом.