Строители Крымского моста оказались под санкциями

Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом сообщается на сайте официального журнала ЕС.
Ограничительные меры распространяются на ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД» (генподрядчик строительства трассы «Таврида»).
Санкции вступают в силу с 31 июля. Они подразумевают заморозку активов компаний на территории ЕС, а также запрещают зарегистрированным в Евросоюзе физлицам и организациям предоставлять им финансирование.
В инфоцентре «Крымский мост» РИА Новости заявили, что санкции не повлияют на реализацию проекта.
ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж» бизнесмена Аркадия Ротенберга ранее были включены в санкционный список США.