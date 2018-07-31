ЕС расширил крымский санкционный список

ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста

Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом сообщается на сайте официального журнала ЕС.

Санкции вступают в силу с 31 июля. Они подразумевают заморозку активов компаний на территории ЕС, а также запрещают зарегистрированным в Евросоюзе физлицам и организациям предоставлять им финансирование.

В инфоцентре «Крымский мост» РИА Новости заявили, что санкции не повлияют на реализацию проекта.