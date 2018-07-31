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Чистая прибыль Samsung снизилась менее чем на 1%
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Чистая прибыль Samsung во II квартале снизилась менее чем на 1% 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics снизил чистую прибыль во втором квартале 2018 года менее чем на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 11,04 триллиона вон (около 9,9 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.
Операционная прибыль компании в отчетном периоде в годовом выражении выросла на 5,7%, до 14,87 триллиона вон (около 13,3 миллиарда долларов). Валовая прибыль за квартал снизилась на 4,9%, по сравнению с апрелем-июнем 2017 года, до 27,21 триллиона вон (около 24,3 миллиарда долларов). Выручка уменьшилась в годовом исчислении на 4%, до 58,48 триллиона вон (около 52,3 миллиарда долларов).
Снижение прибыли компании в основном пришлось на мобильное подразделение, выручка которого упала на 20%, до 24 триллионов вон (21,4 миллиарда долларов) против 30,01 триллиона (26,8 миллиарда долларов) годом ранее. При этом компания отмечает высокий спрос на чипы памяти.
"Условия рынка мобильных устройств будут оставаться сложными во второй половине года на фоне ценовой конкуренции и запусков новых продуктов. Компания ответит на эти вызовы более ранним запуском новой модели смартфона Galaxy Note 9", — отмечается в сообщении.
Презентация устройства в Нью-Йорке намечена на 9 августа.
Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
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