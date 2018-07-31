Российский бизнес попросил у премьера защиты от ФАС

ФАС в законопроекте предлагает ввести для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров отдельную ответственность — более жесткую, чем для обычных сотрудников: срок лишения свободы за антимонопольные преступления — от четырех до восьми лет против максимальных четырех лет, а штраф — в 5 раз выше: от 2 млн до 4 млн руб. против 300-500 тыс. руб. ФАС предлагает не ограничиваться штрафом и лишением свободы. Нужно, по мнению службы, еще и конфисковывать имущество, деньги и ценности, полученные благодаря картельному сговору. Сейчас такого наказания не предусмотрено.

Как говорится в письме, 28 марта бизнес проводил встречу с ФАС, но позиция предпринимателей не нашла понимания. Здоровая конкуренция может быть обеспечена и при полной декриминализации картельных соглашений — если сохранится административная ответственность, считают бизнесмены.

Увеличение срока лишения свободы необоснованно и противоречит зарубежным практикам, указано в письме. ФАС предлагала освобождать от уголовной ответственности тот бизнес, который совершил преступление впервые, но если нанесенный ущерб или полученный доход будет уплачен в двойном размере. Такой подход противоречит общим принципам уголовной политики, сказано в письме, в бюджет должно быть перечислено столько, сколько он недополучил. Бизнес против конфискации имущества, уголовной ответственности собственников, а также против введения нового состава преступления — заключение соглашения при организации и проведении торгов, это не всегда является картельным сговором.

ФАС предлагает увеличить срок давности по картельным делам до пяти или до 10 лет (сейчас — 3), по мнению бизнеса, это приведет к нестабильности для участников гражданского оборота и существенно ухудшит инвестиционный климат.

Расширение полномочий сотрудников ФАС может привести к ущемлению прав и интересов бизнеса, предупреждает письмо. Например, антимонопольные инспектора получают доступ к тайне переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, смогут изымать документы при выездных проверках.

Фактически у ФАС появятся полномочия правоохранительного органа, опасаются авторы письма.

Как говорит представитель ФАС, служба пока не получала письмо с предложением о декриминализации картелей: проект согласован со всеми ведомствами и внесен в правительство, положения об уголовной ответственности и конфискации имущества сохранены. Формирования здоровой конкурентной среды точно невозможно достичь путем декриминализации картелей, уверен представитель ФАС. Служба действительно предлагает вдвое повысить пороговые значения ущерба и дохода, а после обсуждений законопроекта с РСПП ФАС считает возможным еще больше поднять суммы дохода и ущерба, без учета которых привлечение к уголовной ответственности за картель будет невозможно.

В 2017 г. ФАС завела 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 — о картелях (на 8% больше, чем в 2016 г.). Больше всего картелей ФАС нашла в строительстве и торговле лекарствами и медицинскими изделиями.