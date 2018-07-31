В РФ нашли еще один повод для штрафов

«Известия»: единороссы предложили многократно повысить штрафы за бизнес без регистрации

Штраф для бизнесменов, отказывающихся создавать юридическое лицо или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предлагается повысить с 0,5-2 тыс. рублей за первое нарушение до 5-10 тыс. рублей. В последующих случаях нелегальный предприниматель должен будет заплатить 20-30 тыс. рублей, сообщает издание.

По сведениям "Известий", инициативу поддержал экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" по взаимодействию с бизнес-сообществом. После этого она была одобрена координационным советом фракции. Оба совета, однако, рекомендовали авторам законопроекта снизить предлагаемый размер штрафов.