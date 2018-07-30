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Выручка McDonald’s упала впервые за 20 лет
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Выручка McDonald’s в России упала впервые с 1999 года 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Выручка российской «дочки» американской сети быстрого питания McDonald’s впервые за 19 лет снизилась.
По итогам 2017 года оборот ООО «Макдоналдс» сократился до 66,272 млрд рублей, согласно данным «Спарк-Интерфакс», сообщает РБК. Сокращение произошло впервые с 1999 года. К примеру, за 2016 года оборот составил 66,815 млрд рублей.
Чистая прибыль российской «дочки» McDonald's за 2017 год снизилась с 4,402 млрд до 2,88 млрд рублей.
При этом рестораны сети фаст-фуда в Москве и Московской области снижения за 2017 год не зафиксировали. Выручка ЗАО «Москва-Макдоналдс» выросла на 8,65%, до 14,6 млрд рублей. Чистая прибыль юрлица сократилась на 18,9%, до 654,6 млн рублей. Напомним, в апреле в Госдуме предложили запретить McDonald's и Pepsi. В 2017 году СМИ называли возможные ответные меры России на санкции США, сообщалось, что проблемы в России могут начаться у McDonald's.
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