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ЕК разрешила PPF Group купить активы Telenor
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ЕК разрешила PPF Group купить ряд активов Telenor 

Прайм 48 минут назад
Фото: Reuters
Еврокомиссия разрешила инвестиционной PPF Group приобрести активы Telenor в Центральной и Восточной Европе, говорится в сообщении ЕК.
Норвежский телекоммуникационный гигант Telenor в марте договорился о продаже своих активов в Центральной и Восточной Европе инвестиционной группе PPF Group за 27 миллиардов шведских крон (2,8 миллиарда евро). Сделка включает в себя мобильный бизнес Telenor в Венгрии, Болгарии, Черногории и Сербии, а также сервисную компанию Telenor Common Operation. Она должна была получить одобрение регуляторов, ее завершение ожидалось в третьем квартале текущего года.
"Европейская комиссия одобрила в рамках регулирующих норм Евросоюза по слияниям, приобретение компанией PPF Group N. V. из Нидерландов единоличного контроля над Telenor Bulgaria EAD из Болгарии, Telenor Magyarorszag Zrt., Telenor Real Estate Hungary Zrt. и Telenor Common Operation Zrt., все три компании из Венгрии, Telenor d. o. o. Podgorica из Черногории и Telenor d. o. o. Beograd из Сербии", — говорится в релизе.
"Еврокомиссия пришла к выводу, что предложенная сделка не вызовет опасений за конкуренцию", — говорится в релизе.
Компании Telenor работают в сфере мобильной сотовой связи с этих странах. PPF Group инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, биотехнологии, страхование, ритейл, недвижимость и сельское хозяйство.
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