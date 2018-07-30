Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи

«Проведение ЧМ-2018 также не обошлось без участия Михаила Фридмана, Алишера Усманова, Леонида Федуна, Аркадия Ротенберга, Дмитрия Каменщика и прочих известных олигархов», — говорится в исследовании WMT Consult.

По данным компании, общая стоимость организации турнира составила 1,2 триллиона рублей. 134 миллиарда из них пошло на строительство и реконструкцию стадионов, 352,5 миллиарда — на аэропорты, дороги и другие объекты транспортной инфраструктуры.

«Важно, что инфраструктурные проекты затронули не только Москву и Санкт-Петербург — часть денег перепала регионам. В частности, реконструировали аэропорт в Саранске (до которого у чиновников, вероятно, не скоро бы дошли руки). Благодаря ЧМ-2018 в России появился первый аэропорт, построенный с нуля в постсоветский период. Новый хаб Платов расположен недалеко от Ростова-на-Дону, он способен обслуживать до 8 миллионов пассажиров в год. Это самый дорогой аэропорт в России по цене обслуживания авиакомпаний (тарифы вдвое выше, чем в старом аэропорту, находившимся в черте города)», — говорится в отчете.

Самой продуктивной инвестицией авторы называют модернизацию дорожной сети, самой капиталоемкой и значимой — строительство Крымского моста (хотя она напрямую не связана с чемпионатом мира).

«В долгосрочной перспективе основными бенефициарами инфраструктурной модернизации к ЧМ станут не столько любители футбола (стадионы еще не скоро увидят такое же число зрителей), сколько туристы, автовладельцы и жители городов, принимавших игры мундиаля», — заключают аналитики.