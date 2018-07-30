Контракты по гособоронзаказу передадут в Промсвязьбанк

Путин подписал закон о передаче контрактов по ГОЗу в Промсвязьбанк

Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействии аудиторов банков с Банком России , который также обеспечивает возможность передачи контрактов по гособоронзаказу в Промсвязьбанк и другие банки, которые остались уполномоченными по ГОЗу, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предлагаемые изменения реализуют принятое руководством страны решение, связанное с минимизацией влияния санкций и созданием опорного банка для обслуживания ГОЗа, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев . По его словам, они обеспечивают возможность передачи контрактов, которые находятся на обслуживании в уполномоченных банках по гособоронзаказу, в Промсвязьбанк, а также в иные банки, которые остались уполномоченными.

Законом вводится полномочие правительства по определению банка, который должен обслуживать конкретный контракт, осуществлять банковское сопровождение по данной сделке, пояснял замглавы Минфина . Вместе тем, по его словам, головному исполнителю предоставляется возможность самому выбрать уполномоченный банк в случае, если кабмин не определил, в каком банке он должен обслуживаться.

Одновременно прописывается порядок принятия решений и их последствия в связи с исключением банка из числа уполномоченных. В частности, предусматривается, что все контракты, которые находятся на исполнении в банке, который подлежит исключению из уполномоченных, должны будут переводиться в другой банк в течение 60 дней после принятия такого решения.

При этом прописываются права и обязанности как передающего, так и принимающего банков при передаче контрактов и кредитов, выданных оборонным предприятиям. Во-первых, предусматривается возможность списания безнадежной задолженности в целях облегчения долгового бремени оборонных предприятий с высоким уровнем долга, во-вторых, возможность передачи капитала от банка, который обслуживал раньше этот кредит, в банк, который будет обслуживать этот кредит.

Президентом и правительством в качестве головного банка по ГОЗу определен Промсвязьбанк, однако обслуживать гособронзаказ смогут и другие уполномоченные банки.