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АФК «Система» погасила кредит перед РФПИ
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АФК «Система» погасила кредит перед РФПИ, выданный для расчетов с «Роснефтью» 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ТАСС
АФК "Система" досрочно погасила кредит на 40 млрд рублей, предоставленный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для выплаты по мировому соглашению с "Роснефтью" и подконтрольной ей "Башнефтью", сообщается в пресс-релизе РФПИ.
Отмечается, что для погашения кредита компания привлекла у банка "Открытие" 15 млрд руб.
Кредит был выдан в феврале 2018 года РФПИ и Газпромбанком под залог 52,09% акций "Детского мира" и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК).
По условиям кредитного соглашения, "Система" могла без согласования с кредиторами вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию с кредиторами — за счет средств из других источников.
В конце 2017 года Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система" по спору о реорганизации "Башнефти" (57,7% уставного капитала контролирует "Роснефть"). Согласно его условиям, АФК "Система" должна была до 30 марта возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей. Стороны также отказались от всех других имущественных требований друг к другу, которые возникли или могут возникнуть в будущем в связи с исками.
Для выплат корпорация привлекла у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанка 40 млрд рублей на 180 дней под залог акций "Детского мира" и Башкирской электросетевой компании (БЭСК).
Кроме того, "Система" открыла кредитную линию в Сбербанке с лимитом 105 млрд рублей и сроком на 5 лет. Из этой суммы 40 млрд рублей планировалось выбрать для выплат "Башнефти", остальные средства АФК может использовать для рефинансирования кредитных обязательств.
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