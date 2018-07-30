АФК «Система» погасила кредит перед РФПИ, выданный для расчетов с «Роснефтью»

Отмечается, что для погашения кредита компания привлекла у банка "Открытие" 15 млрд руб.

Кредит был выдан в феврале 2018 года РФПИ и Газпромбанком под залог 52,09% акций "Детского мира" и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

По условиям кредитного соглашения, "Система" могла без согласования с кредиторами вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию с кредиторами — за счет средств из других источников.

В конце 2017 года Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система" по спору о реорганизации "Башнефти" (57,7% уставного капитала контролирует "Роснефть"). Согласно его условиям, АФК "Система" должна была до 30 марта возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей. Стороны также отказались от всех других имущественных требований друг к другу, которые возникли или могут возникнуть в будущем в связи с исками.

Для выплат корпорация привлекла у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанка 40 млрд рублей на 180 дней под залог акций "Детского мира" и Башкирской электросетевой компании (БЭСК).