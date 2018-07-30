Путин подписал закон о взаимозачетах в роуминге

Путин подписал закон о взаимозачётах в роуминге

Операторы связи могут не возвращать валютную выручку при зачёте встречных требований при международном роуминге. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь российские операторы связи могут не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли при зачёте встречных требований с иностранными операторами по договорам услуг международной связи, в том числе международного роуминга.

Это правило будет действовать и в том случае, когда расчёты между российскими и иностранными операторами производятся с участием специализированных расчётных организаций (клиринговых домов), зарегистрированных в государствах — членах Международного союза электросвязи (МСЭ). Членами МСЭ являются 193 государства, а также сетевые операторы, компании — производители телекоммуникационного оборудования, разработчики технических средств и программного обеспечения, отмечает РИА «Новости»

Так как российские операторы иногда сталкиваются с задержкой платежей от иностранных операторов, возможность взаимозачёта позволит защитить интересы участников отечественного рынка связи при получении валютных платежей, а также повысить финансовую дисциплину. А зачёт между российскими операторами поспособствует сокращению издержек по платежам и улучшит положение абонентов в роуминге.