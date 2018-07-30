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«Сумма» продает девелоперский проект
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«Сумма» продает девелоперский проект 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа "Сумма" нашла покупателя на свой единственный девелоперский проект: строить жилой комплекс в Бескудникове будет девелопер из Санкт-Петербурга, сообщило издание "Ведомости".
Структура девелоперской компании Seven Suns Development выкупает у группы "Сумма" ее единственный девелоперский проект.
Это многофункциональный комплекс площадью 259 000 кв. м, из которых 194 200 кв. м — жилье, а остальное — коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры.
Объект расположен в производственной зоне № 49 "Бескудниково" на Илимской улице. Сделка уже закрыта или будет закрыта в ближайшее время.
В мае 2018 г., МВД России предъявило совладельцам группы "Сумма" Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения, сообщили ранее "Вести. Экономика".
Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ, частью 1 статьи 210 УК РФ. Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, части 4 статьи 160 УК РФ, части 1 статьи 210 УК РФ, части 2 статьи 222 УК РФ.
Также МВД предъявило обвинение в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.
Ранее Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 ("Мошенничество"), статьей 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и статьей 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
По подозрению в совершении указанных преступлений Тверской суд Москвы 31 марта отправил в СИЗО совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
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