Российские туроператоры сдают путевки

Спрос на курорты не оправдал ожиданий

В августе количество чартерных авиарейсов из России на зарубежные курорты будет сокращено на 10-20% от планов, заявленных перевозчиками и турагентствами, сообщил "Коммерсанту" советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин . Он уточнил, что объем полетных программ будет соответствовать уровню июля. Многие туроператоры предпочитают объединять собственные рейсы, не допуская недозагрузки самолетов, отмечает господин Горин. По его словам, компании надеялись этим летом отправить на отдых больше туристов, чем в 2017 году, поэтому заранее увеличивали количество чартерных рейсов и брони в отелях.

"Туроператоры строили оптимистичные планы из-за ажиотажного спроса на турпакеты во время раннего бронирования (при покупке пакета в этот период предоставляется скидка в 30%")", — объясняет советник главы Ростуризма.

Традиционно в период ранних бронирований туроператоры реализуют 35-40% от запланированной программы на лето, а в этом году показатель увеличился до 50%, уточняет директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин

Это воодушевило участников рынка, которые понадеялись на рост продаж и в разгар летнего сезона.

"Но реального роста не произошло, уже очевидно, что за границу отправится примерно столько же людей, что и в прошлом году", — считает С. Толчин.

Рост продаж остановился в середине июля, сейчас они идут на уровне 2017 года, подтверждает Дмитрий Горин.

Единственным направлением, где еще возможен рост, остается Турция

"Но, скорее всего, причиной может стать как раз переизбыток чартеров, из-за чего туроператоры вынуждены демпинговать, продавая подчас турпакеты себе в убыток", — подчеркивает С. Толчин.

Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин указывает на заметный рост числа акций и предложений для самих туристов, что обычно нехарактерно для середины летнего сезона. Игорь Блинов обращает внимание на то, что из-за внеплановых распродаж на рынке сложилась парадоксальная ситуация, когда купленные сейчас пакеты иногда оказываются дешевле тех, что были приобретены по программе раннего бронирования.

Но демпинг не решает проблему системно, а, напротив, усугубляет ситуацию. В том числе из-за спада покупательского спроса о своем банкротстве вынужден был заявить один из старейших туроператоров — "Натали турс" (компания должна вернуть туристам 949 млн руб.). В разгар летнего сезона с рынка ушли DSBW-Tours, "Матрешка тур", "Аврора БГ", "Интрэвел Столешники" и "Радуга Трэвел".