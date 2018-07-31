Крупнейший оператор платного ТВ в России поднимает цены

«Национальная спутниковая компания» (оказывает услуги под брендом «Триколор ТВ») с 18 июля увеличила плату за просмотр каналов базового пакета «Единый» с 1200 руб. до 1500 руб. в год. Это следует из сообщения оператора. C момента появления пакета в 2015 г. список входящих в него каналов расширился, появились дополнительные сервисы, но цена просмотра не менялась, отмечено в нем. Появился в частности телеархив, возможность просмотра каналов через интернет, функция «Смотри с начала», перечислено в сообщении.

По словам представителя «Триколора», тем, кто оплатил годовую подписку до 18 июля, доплачивать не придется.

«Триколор ТВ» — крупнейший в России по количеству абонентов оператор платного ТВ. По данным Telecom Daily, на конец первого полугодия 2018 г. он обслуживал чуть более 12,2 млн подписчиков (29% всех российских абонентов платного ТВ). Компанию контролируют структуры президента GS Group Андрея Ткаченко , небольшой пакет акций есть у «ВТБ-капитала». По собственным данным, выручка «Триколора» в 2017 г. составила 19,1 млрд руб.

В последний раз «Триколор» поднимал тарифы в начале 2015 г., когда вводил пакет «Единый». Цена просмотра тогда выросла с 600-900 руб. в год до 1200 руб. в год. При этом из бесплатного доступа на «Триколоре» исчезла часть обязательных общедоступных каналов (« ТВ центр », «Пятый канал», «Россия 24», «Россия 2», ОТР). Это стало поводом для проверки оператора Роскомнадзором . Но и после ее завершения каналы в пакетах «Триколора» остались платными.

Повышение тарифов — один из немногих способов увеличения выручки для операторов спутникового ТВ, набор дополнительных сервисов которых ограничен в силу технологических особенностей спутниковой связи, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков . Но при этом «Триколор» постоянно ищет пути для увеличения перечня услуг, что также может влиять на рост их стоимости. По словам Кускова, сейчас база пользователей платного ТВ в России почти не растет. Получается, надо увеличивать отдачу от уже подключенных абонентов.

По расчетам Кускова, повышение базового тарифа принесет «Триколору» около 3,6 млрд руб. дополнительной выручки в год. Оттоком абонентов это не грозит: оператор зачастую работает там, где нет никаких проводных операторов платного ТВ. Проще заплатить лишних 300 руб. в месяц, чем менять спутникового оператора и заново платить несколько тысяч рублей за оборудование, отмечает Кусков.