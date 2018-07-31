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Крупнейший оператор платного ТВ в России поднимает цены
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Крупнейший оператор платного ТВ в России поднимает цены 

Ведомости 1 час назад
Фото: Евгений Разумный / Ведомости
«Национальная спутниковая компания» (оказывает услуги под брендом «Триколор ТВ») с 18 июля увеличила плату за просмотр каналов базового пакета «Единый» с 1200 руб. до 1500 руб. в год. Это следует из сообщения оператора. C момента появления пакета в 2015 г. список входящих в него каналов расширился, появились дополнительные сервисы, но цена просмотра не менялась, отмечено в нем. Появился в частности телеархив, возможность просмотра каналов через интернет, функция «Смотри с начала», перечислено в сообщении.
По словам представителя «Триколора», тем, кто оплатил годовую подписку до 18 июля, доплачивать не придется.
«Триколор ТВ» — крупнейший в России по количеству абонентов оператор платного ТВ. По данным Telecom Daily, на конец первого полугодия 2018 г. он обслуживал чуть более 12,2 млн подписчиков (29% всех российских абонентов платного ТВ). Компанию контролируют структуры президента GS Group Андрея Ткаченко, небольшой пакет акций есть у «ВТБ-капитала». По собственным данным, выручка «Триколора» в 2017 г. составила 19,1 млрд руб.
В последний раз «Триколор» поднимал тарифы в начале 2015 г., когда вводил пакет «Единый». Цена просмотра тогда выросла с 600-900 руб. в год до 1200 руб. в год. При этом из бесплатного доступа на «Триколоре» исчезла часть обязательных общедоступных каналов («ТВ центр», «Пятый канал», «Россия 24», «Россия 2», ОТР). Это стало поводом для проверки оператора Роскомнадзором. Но и после ее завершения каналы в пакетах «Триколора» остались платными.
Повышение тарифов — один из немногих способов увеличения выручки для операторов спутникового ТВ, набор дополнительных сервисов которых ограничен в силу технологических особенностей спутниковой связи, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Но при этом «Триколор» постоянно ищет пути для увеличения перечня услуг, что также может влиять на рост их стоимости. По словам Кускова, сейчас база пользователей платного ТВ в России почти не растет. Получается, надо увеличивать отдачу от уже подключенных абонентов.
По расчетам Кускова, повышение базового тарифа принесет «Триколору» около 3,6 млрд руб. дополнительной выручки в год. Оттоком абонентов это не грозит: оператор зачастую работает там, где нет никаких проводных операторов платного ТВ. Проще заплатить лишних 300 руб. в месяц, чем менять спутникового оператора и заново платить несколько тысяч рублей за оборудование, отмечает Кусков.
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