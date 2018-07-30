Как действия одного олигарха портят имидж целой страны

Провокатор

Любая история, в которой так или иначе фигурируют российские олигархи, мгновенно оказывается в центре внимания западных СМИ. Не стало исключением и набирающее обороты разбирательство в суде Нью-Йорка между бизнесменом и бывшим сенатором Леонидом Лебедевым и его бывшими деловыми партнерами — миллиардером Виктором Вексельбергом и американским и британским предпринимателем Леонидом Блаватником . Предмет разбирательства — 2 миллиарда долларов — сумма, которую, согласно иску Лебедева, бывшие партнеры в соответствии с давней договоренностью должны ему после продажи ТНК-BP.

Казалось бы, частный имущественный спор, каких и в России , и за рубежом суды повидали немало. Однако методы Вексельберга, применяемые им для защиты собственных интересов, настолько вышли за рамки правового поля, что заставили многих вспомнить о «лихих 90-х», а СМИ стали задаваться вопросом, как связаны американские юристы, отстаивающие интересы частного лица, и российские правоохранительные органы . Такие сопоставления, особенно сейчас, когда на Западе в дело идет любое «подтверждение» культивируемого образа страны-монстра, немало вредят России, которая в западном сознании прочно ассоциируется с олигархами и их не всегда приемлемыми методами решения вопросов.

Отношения между бывшими бизнес-партнерами, ставшие предметом судебного разбирательства, действительно уходят корнями в 90-е, а точнее — в 1997-й, когда состоялся аукцион по продаже 40 процентов акций « Тюменской нефтяной компании » (ТНК). Тогда Лебедев стал компаньоном Блаватника и Вексельберга и внес в общий бизнес несколько десятков миллионов долларов, 1,8 процента принадлежащего лично ему пакета акций ТНК и 10,5 процента основного добывающего предприятия ТНК компании «Нижневартовскнефтегаз».

Спустя четыре года в Нью-Йорке стороны договорились о том, что Лебедев имеет право на 15 процентов акций ТНК. После покупки половины акций этой компании нефтяным гигантом British Petroleum Лебедев получил свою долю с продажи. В течение трех лет через ирландскую Coral Petroleum Limited компании Вексельберга и Блаватника передали Лебедеву векселя на сумму 600 миллионов долларов. После продажи ТНК в 2013 году Лебедев в течение года добивался выплаты ему 15 процентов, или двух миллиардов долларов, а в 2014-м обратился в суд Нью-Йорка.

Президенту группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, включенному в санкционный список США , лишнее разбирательство и тогда было ни к чему, а сейчас, по мнению СМИ, за океаном начали настоящую охоту на российского миллиардера, поставив его в один список с наркобаронами и лидерами международных террористических организаций. Так, счета компаний, контролируемых Вексельбергом, на которых находилось около двух миллиардов долларов, были заблокированы в США, затем блокировке подверглись его счета в швейцарских банках.

Но прибегнуть к методам 90-х с дезинформацией, запугиванием свидетелей, коррумпированием правоохранительных органов, использованием служебного положения в личных интересах ответчик решил намного раньше. На этом фоне уже не выглядел случайным тот факт, что у Лебедева после подачи иска в Нью-Йорке начались проблемы в России. Он был вынужден не только сложить полномочия сенатора, но и стал фигурантом уголовного дела.

Как отмечает «Новая газета», ведущая собственное расследование истории с двумя миллиардами долларов, уголовное дело международного масштаба возникло усилиями СУ УМВД России по Тверской области в отношении руководства компаний ОАО «Тверские коммунальные системы» (ТКС) и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) из обычного спора хозяйствующих субъектов: ТКС заключили с «Газпром межрегионгаз Тверь» контракт на поставку газа и не рассчитались по нему. Позже долги были погашены, однако уголовное дело в отношении Лебедева по-прежнему открыто, что, по мнению автора публикации, является очень странным совпадением.

Германию, Македонию и Хорватию. Более того, издание приходит к выводу, что уголовное дело в Твери , судя по используемым в нем методам, имеет прямое отношение к нью-йоркскому разбирательству. Московский районный суд Твери, например, удовлетворяя запрос местного следователя, постановил «произвести выемку» документов в Ирландии , на Кипре и на Британских Виргинских островах. Газета также отмечает, что по инициативе МВД России по Тверской области запросы об этих же документах поступили в отделения «Интерпола» в нескольких странах, включая Великобританию

При этом «Запросы о правовой помощи», направленные капитаном Никитой Матвеевым из Тверского управления МВД, касались в основном деятельности Coral Petroleum Limited и самого Лебедева.

«Эта переписка выглядит так, будто материалы из уголовных дел в России попадают к адвокатам (Вексельберга), задействованным в процессе в Нью-Йорке, что называется, из первых рук», — отмечает газета.

По данным издания, взаимодействие между американскими юристами и российскими коррумпированными полицейскими подтвердилось, и по факту коррупции полицейских из Твери российские правоохранительные органы завели уголовное дело.

Становится очевидным, что для влияния на решение суда в Нью-Йорке Виктор Вексельберг использовал незаконные способы получения информации, прибегнув к коррумпированию российских полицейских. Более того, издание отмечает, что адвокаты Вексельберга и Блаватника получили доступ к бумагам, составляющим российскую государственную тайну. Таким образом, отмечает газета, процесс в Твери, на первый взгляд имеющий отношение лишь к местным реалиям, используется как способ давления на истца с целью заставить его отказаться от требований на два миллиарда долларов.

По итогам проведенной проверки УСБ (Управление собственной безопасности) полиции Тверской области и Следственным департаментом МВД России было установлено, что материалы тверского уголовного дела действительно оказались в распоряжении третьих лиц за пределами России. По данным издания, инициированы допросы с применением полиграфа тех сотрудников тверской полиции, которые занимались расследованием уголовного дела Леонида Лебедева. Однако, по данным газеты, провести их не удается уже более месяца.

Старыми тропами

Президент группы компаний «Ренова» не впервые оказывается замешанным в коррупционном скандале и подозревается в использовании сомнительных методов для достижения собственных целей. В России Виктор Вексельберг известен как один из самых жестких, одиозных и влиятельных олигархов, вмешивающийся в управление целыми субъектами РФ.

В частности, миллиардер — а точнее, принадлежащий ему холдинг «Ренова» — подозревался в преследовании топ-менеджеров крупнейшего в России производителя аммиака «Тольяттиазота» (ТОАЗ) и рейдерской атаке на предприятие. Тогда, в 2006-м, в местной прессе ситуацию вокруг «Тольяттиазота» окрестили «Чернобыль-2». Работники предприятия и жители города опасались возможной аварии, причиной которой могла стать некомпетентность нового руководства. О том, что за рейдерским захватом ТОАЗа стоит ставленник Вексельберга Алексей Козлов , заговорили еще в начале прошлого года. Тогда структуры компании Synttech group, контролируемой Вексельбергом, приобрели на вторичном рынке около 10 процентов акций ТОАЗа. После чего в апреле на годовом собрании акционеров представители Synttech group предприняли попытку войти в состав совета директоров «Тольяттиазота», но владельцам предприятия первую атаку удалось отразить. Однако уже в сентябре на руководство ТОАЗа началось давление со стороны правоохранительных органов. Была осуществлена выемка финансовых документов, изъят реестр акционеров. Активисты в Тольятти вынуждены были обратиться к властям с просьбой защитить предприятие от незаконных и опасных действий. Тогда же после митингов в Волгограде прокуратура возбудила уголовное дело против структур Вексельберга по факту доведения до банкротства государственного предприятия ВОАО «Химпром»

Валерий Левитин / «Коммерсантъ»

Возникали вопросы к Виктору Вексельбергу и у регулирующих органов. В частности, в 2006 году Счетная палата РФ обнародовала итоги проверки «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» (ЕЗОЦМ), совладельцами которого являлись структуры Вексельберга. В СП заявили, что завод распоряжается «незаконно изъятыми из собственности РФ» 32,7 тонны драгметаллов, вследствие чего государству был нанесен ущерб в размере 15 миллиардов рублей.

Однако интересы миллиардера не ограничиваются российскими реалиями. В начале 2016 года Вексельберг купил долю в американской медиакомпании Gawker Media, владеющей сайтом с «аутентичными» слухами и новостями Нью-Йорка. О покупке договорилась инвестиционная Columbus Nova Technology Partners (аффилированная с «Реновой»), сумма сделки не раскрывалась.

Не обошлось без скандалов, связанных с именем Вексельберга, и в нынешнем году. В мае 2018 года американские СМИ сообщили о контактах российского миллиардера и его попытках коррумпировать юриста Трампа Майкла Коэна через своего кузена Эндрю Интратора, управляющего активами на 1,5 миллиарда долларов.

С Леонидом Блаватником (владеет 30 процентами в компании «Ренова» совместно с Вексельбергом) Вексельберга, помимо общего бизнеса, роднит и любовь к кричащей роскоши. В 2006 году Вексельберг приобрел за 40 миллионов евро виллу «Фельтринелли» на озере Гарда , в которой располагалась резиденция диктатора Бенито Муссолини , где он был расстрелян в 1945 году. Когда виллу выставил на продажу ее тогдашний владелец — английский миллиардер Боб Берне , приобрести ее мечтали группа китайских бизнесменов и Роман Абрамович . Но самым щедрым оказался владелец «Суала» Виктор Вексельберг.

Леонид Блаватник считается одним из мощных лоббистов РФ в США. Его «инвестиции» в связи в правительственных и юридических кругах США, по данным американских СМИ, за последние пару десятилетий исчисляются сотнями миллионов долларов.

В 2004 году он потратил более 100 миллионов долларов на покупку недвижимости в Великобритании — в Кенсингтон Пэлас Гарденс, где расположены самые дорогие резиденции. А в 2015 году приобрел квартиру на Пятой авеню в Нью-Йорке за рекордные 77,5 миллиона долларов.

Пятно на репутации страны

Сегодня деятельность Вексельберга и Блаватника, которые в глазах западной общественности прочно ассоциируются с чередой коррупционных дел, воспринимается в США как попытка коррумпировать американскую судебную систему. А на волне антироссийской риторики такое поведение считается действиями по заданию Кремля, а сами миллиардеры — инструментами Кремля для достижения неких политических целей. Однако такое восприятие ошибочно, хоть и соответствует текущему моменту — как удобное подтверждение популярной сегодня точки зрения, что Россия — главный источник мирового зла.

При этом на встрече президентов России и США в Хельсинки Владимир Путин заверил Дональда Трампа , что не давал команду на атаку американской выборной системы. И американский лидер с ним согласился. Очевидно, что представители влиятельных бизнес-кругов преследуют свои цели, пытаясь достичь их незаконными методами, и в итоге создают проблемы для имиджа России на Западе, которую именно в результате таких действий ассоциируют с мошенниками и бандитами, готовыми «решать проблемы» запугиванием и деньгами. А истории, подобные описанным, дают прекрасный повод лишний раз упрекнуть Россию в коррупции и попытках использовать подобные методы для достижения своих целей в России и США.

Прошедший недавно чемпионат мира по футболу сумел разрушить образ, созданный злобной антироссийской пропагандой, и открыть миру страну, которая отличается от навязанного ей имиджа мрачного, преступного места. Иностранные гости, побывавшие на спортивном празднике, оставили тысячи восторженных откликов о России, ее безопасности, порядке и дружелюбных гражданах. Однако некоторые влиятельные представители страны своими действиями способны перечеркнуть все усилия, приложенные в этом направлении.

В такой ситуации Россия должна четко дать понять мировому сообществу, что подобные фигуры не являются олицетворением страны. Недопустимо мириться с такими способами решения имущественных и прочих вопросов, о чем заявил Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом. Все спорные вопросы должны решаться в суде и только там, подчеркнул российский лидер. А незаконные действия, к которым прибегают олигархи, не одобряются и преследуются в соответствии с законодательством.