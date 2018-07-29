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Доклад: поставки смартфонов в Китае выросли во втором квартале
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Доклад: поставки смартфонов в Китае выросли во втором квартале 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Пекин, 29 июля /Синьхуа/ — Объем поставок смартфонов в Китае составил свыше 100 млн единиц во втором квартале 2018 года после заметного снижения в первые три месяца года, говорится в отраслевом докладе.
Согласно докладу, опубликованному аналитической компанией Canalys, в первом квартале объем поставок смартфонов снизился более чем на 20 проц. до 91 млн единиц.
В годовом исчислении китайский рынок продемонстрировал признаки улучшения, поскольку темпы снижения замедлились с 22 проц. в первом квартале до 8 проц. во втором квартале.
Доля смартфонов Huawei и его суббренда Honor на внутреннем рынке выросла до 27 проц., — это самая большая доля для китайских поставщиков смартфонов в стране за период со второго квартала 2011 года.
В докладе Canalys также отмечается, что небольшим поставщикам конкурировать на рынке становится все сложнее, так как на пять крупнейших поставщиков приходится 90 проц. поставок, а год тому назад этот показатель составлял 73 проц. -0-
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