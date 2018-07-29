17 компаний дебютировали на китайской «третьей новой площадке»

Пекин, 29 июля / Синьхуа / — 17 малых и средних предприятий дебютировали на минувшей неделе в китайской Общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, известной как «третья новая площадка» /New Third Board/.

Таким образом, общее число зарегистрированных в системе NEEQ компаний возросло до 11 112.

С 23 по 27 июля оборот на площадке составил 1,8 млрд юаней /около 266 млн долл. США /, сократившись на 3,91 проц. по сравнению с предыдущей неделей.

NEEQ была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам и предназначена для обслуживания малых и средних предприятий.

Данная система рассматривается в качестве доступного способа получения финансирования малым бизнесом, характеризующегося низкими финансовыми издержками и простыми процедурами листинга. -0-