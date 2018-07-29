«Псковские тепловые сети» должны выплатить «Газпрому» 6,2 млн рублей 

Арбитражный суд Псковской области рассмотрел дело по иску «Газпром межрегионгаз Псков» к муниципальному предприятию города Пскова «Псковские тепловые сети». «Газпром» просил взыскать с Тепловых сетей 2 млн 677 тысяч 90 рублей задолженности за фактически принятый в марте 2018 года природный газ. В судебном деле отмечается, что «Газпром» предоставил все документы, которые доказывали долг псковского муниципального предприятия. Представитель ответчика возражений ни по праву, ни по размеру спорной задолженности не заявил. В итоге Арбитражный суд решил дело в пользу «Газпром межрегионгаз Псков». Теперь Тепловые сети должны выплатить 2,6 млн рублей, а также 36 385 рублей расходов по уплате государственной пошлины.