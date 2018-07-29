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Уолл-Стрит массово повышает прогнозы стоимости акций Alphabet
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Уолл-Стрит массово повышает прогнозы стоимости акций Alphabet 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Сильный отчет Alphabet (NASDAQ:GOOGL) за второй квартал заставил компании с Уолл-стрит повысить целевые уровни стоимости акций управляющей компании Google.
По данным FactSet, по крайней мере два десятка компаний повысили свои 12-месячные таргеты.
Susquehanna Financial Group повысила свой целевой уровень на 20%. Согласно данным FactSet, ее прогноз в $1500 также является самым высоким среди игроков с Уолл-Стрит.
Однако, прогнозы ряда других компаний лишь немногим уступают столь оптимистичной оценке.
Прогнозы Stifel, Jefferies, JP Morgan и KeyBanc Capital Markets также превышают отметку $1400.
По данным FactSet, из 44 фирм, участвующих в капитале Alphabet, 40 склонны покупать акции компании. Оставшиеся четыре рекомендуют удерживать эти акции.
В прошлом году акции Alphabet выросли на 30%.
С текущей рыночной капитализацией в размере $860 миллиардов это третья по величине компания в Америке.
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