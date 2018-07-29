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«КАМАЗ» за полгода заработал около 62 млрд рублей
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«КАМАЗ» за полгода заработал около 62 млрд рублей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Автоконцерн «Камаз» за первое полугодие 2018 года смог реализовать достаточное количество автомобилей и поставить себе новую максимальную планку прироста в 6.4%, соответственно за прошлый год компанией было продано меньше.
Как поделилась пресс-служба компании, на первом месте в топе продаж КАМАЗ-5490. Также на первых позициях: КАМАЗ-43118, КАМАЗ 65115, КАМАЗ-6520. КАМАЗ-5490 Nео побили все рекорды в этом году, дилеры по всей стране смогли принести прибыль с 2 тысяч 936 седельных тягачей, в 2017 году их было продано вдвое меньше. В этом году компания увеличила и объём производства. Прибыль, которую «КАМАЗ» получил за шесть месяцев активной работы составляет практически шестьдесят два миллиарда рублей.
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