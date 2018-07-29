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Дыра в украинском госбюджете увеличилась почти на 40 млрд грн
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Дыра в украинском госбюджете увеличилась почти на 40 млрд грн 

Украина.ру 33 минуты назад
Фото: Украина.ру
Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия составил 9,78 млрд гривен, сообщает пресс-служба ведомства. Также отмечается, что в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд гривен.
Также сообщается, что общий фонд бюджета за полгода сведен с дефицитом 12,98 млрд гривен, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета за первое полугодие составил 1,7 млрд гривен.
С учетом ранее обнародованных данных, в июне госбюджет был сведен с дефицитом 0,58 млрд гривен, однако по общему фонду был зафиксирован профицит около 1,22 млрд гривен.
Тем временем гривну вовсю лихорадит который день подряд. На днях безналичный курс украинской нацвалюты к доллару прибавил 4 копейки, потом — еще 10. К вечеру 24 июля он достиг 26,57-26,58 грн. /$. Это абсолютный рекорд для межбанка этим летом, на протяжении которого торговля в среднем шла в рамках 26,20-26,40.
Все это, конечно же, сразу сказалось на наличных курсах, которые за считанные дни поднялись с 26,25-26,45 до 26,45-26,60 на торговле валютой с физическими лицами.
Вместе с этим в Украине начали наблюдаться массовые задержки пенсий, о которых органы власти не сразу начали информировать население. Отрицательная разница между приходом и расходом в Пенсионном фонде составила около трех миллиардов гривен. На выплату пенсий Пенсионным фондом Украины должно направляться около 28 млрд гривен ежемесячно, а поступило только 24,9. Это оставило без пенсий более одного миллиона украинских пенсионеров, если исходить из размера средней пенсии.
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