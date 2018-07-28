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Китайская CRC потратит на новые вагоны и локомотивы около $14,6 млрд
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Китайская CRC потратит на новые вагоны и локомотивы около $14,6 млрд 

Прайм 1 час назад
ПЕКИН, 28 июл — ПРАЙМ. Корпорация «Китайские железные дороги» (China Railway Corporation) намерена потратить 100 миллиардов юаней (около 14,6 миллиарда долларов) в следующие три года на закупку новых локомотивов и вагонов, сообщает издание Caixin со ссылкой на источник в корпорации.
Отмечается, что CRC намерена закупить 3756 локомотивов и 216 тысяч вагонов для товарных составов.
По словам источника издания, это практически в два раза больше, чем корпорация купила за последние пять лет. Пока не уточняется, будет ли Китай покупать локомотивы и вагоны в других странах.
Ранее корпорация заявила, что намерена на 30% увеличить объем грузовых перевозок в ближайшие три года.
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