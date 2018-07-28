Китайская CRC потратит на новые вагоны и локомотивы около $14,6 млрд

ПЕКИН, 28 июл — ПРАЙМ. Корпорация «Китайские железные дороги» (China Railway Corporation) намерена потратить 100 миллиардов юаней (около 14,6 миллиарда долларов) в следующие три года на закупку новых локомотивов и вагонов, сообщает издание Caixin со ссылкой на источник в корпорации.

Отмечается, что CRC намерена закупить 3756 локомотивов и 216 тысяч вагонов для товарных составов.

По словам источника издания, это практически в два раза больше, чем корпорация купила за последние пять лет. Пока не уточняется, будет ли Китай покупать локомотивы и вагоны в других странах.

Ранее корпорация заявила, что намерена на 30% увеличить объем грузовых перевозок в ближайшие три года.