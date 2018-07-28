Китай утвердил заявку компании «Чжэнчжоуский банк» на проведение IPO 

Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявку компании «Чжэнчжоуский банк» /"Bank of Zhengzhou Co. "/ на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке.
"Чжэнчжоуский банк" разместит свои акции на Шэньчжэньской фондовой бирже.
В соответствии с действующими в Китае правилами IPO, размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Китай постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе.