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Китай утвердил заявку компании «Чжэнчжоуский банк» на проведение IPO
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Китай утвердил заявку компании «Чжэнчжоуский банк» на проведение IPO 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявку компании «Чжэнчжоуский банк» /"Bank of Zhengzhou Co. "/ на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке.
"Чжэнчжоуский банк" разместит свои акции на Шэньчжэньской фондовой бирже.
В соответствии с действующими в Китае правилами IPO, размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Китай постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе.
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