Прогноз от МЭА: насколько верны расчеты?

Москва , 28 июля — «Вести. Экономика» Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало традиционный среднесрочный прогноз по развитию газовой отрасли на ближайшие пять лет. Как и в прошлом году, ожидается среднегодовой рост глобального спроса на газ в размере 1,6%, драйвером которого станет азиатский рынок. Впрочем, если посмотреть шестилетний прогноз МЭА от 2012 года, то они предсказывали то же самое на период 2011–2017 годов и сильно ошиблись. Подробности — в материале журнала Газпром

Эксперты МЭА в 2012 году были очень оптимистичны относительно газового рынка. По их оценкам, за шесть лет потребление газа в мире должно было вырасти на 574 млрд куб. м с ежегодным увеличением в среднем почти на 3%. Около 42% этого прироста ожидалось в АТР, а четверть (144 млрд куб. м) — в Китае . Однако спрос в Азии вырос всего на 147 млрд кубометров, а китайский рынок увеличился на 105 млрд кубометров.

В прогнозе 2012 года МЭА также недооценило глубину только начавшегося кризиса в Евросоюзе , когда с 2010 по 2014 год рынок обвалился почти на четверть, потеряв более 120 млрд куб. м газа. Сейчас уже три года в Европе идет восстановление рынка, но он пока так и не вернулся к докризисному значению. Между тем эксперты МЭА прогнозировали прирост потребления на 41 млрд куб. м, а в итоге в 2011–2017 годах он составил всего 8 млрд куб. м, и только за счет Турции . Зато перспективы спроса на газ на Ближнем Востоке были сильно искажены. МЭА ожидало, что он за шесть лет вырастет на 80 млрд куб. м, а фактически потребление газа здесь увеличилось на 130 млрд

Обжегшись на прогнозе шестилетней давности, Международное энергетическое агентство стало более консервативно оценивать спрос на газ. По их оценкам, к 2023 году мировой рынок газа увеличится на 386 млрд куб. м, что на 10% меньше фактического роста в 2011–2017 годах и на треть меньше ожиданий МЭА в прогнозе-2012. Эксперты МЭА полагают, что Китай всё же станет движущей силой роста спроса на газ и увеличит потребление на 52%, или на 124 млрд куб. м. Но и другие страны Азиатского региона должны помочь Поднебесной, нарастив свой рынок на 90 млрд куб. м, вдвое больше, чем за предыдущую шестилетку. При этом, несмотря на бум спроса на СПГ в Китае в прошлом и начале этого года (в первом квартале 2018 года китайцы импортировали вдвое больше сжиженного газа, чем за первые три месяцы 2016-го) на фоне стагнации поставок трубопроводного газа из Центральной Азии, МЭА ожидает, что рост спроса на рынке КНР будет удовлетворяться в основном за счет импорта газа — 68 млрд куб. м, — из которых 36 млрд с рынка СПГ и 32 млрд — по трубе. Такой прогноз означает, что Пекин не должен выполнить своих целей о доведении доли природного газа в энергобалансе страны до 10% не только к 2020 году, но и к 2023-му. Или же в Китае должен полностью прекратиться рост энергопотребления. С точки зрения структуры потребления газа в КНР МЭА полагает, что она не претерпит особых изменений. Треть газа будет потреблять промышленность, около четверти — домохозяйства и чуть более 20% — электроэнергетика, а доля газа на транспорте будет менее 10%, хотя использование КПГ и СПГ в Китае развивается очень бурно и имеет огромные перспективы, учитывая экологические и коммерческие преимущества газомоторного топлива и по сравнению с нефтепродуктами, и по сравнению с электромобилями, если помнить, что в структуре производства электроэнергии в Китае полностью доминирует уголь.

В целом поставки СПГ, по прогнозу МЭА, вырастут до 500 млрд куб. м, что лишь на 100 млрд куб. м больше, чем по итогам прошлого года. И это на фоне ожиданий экспертов агентства, что до 2021 года будут введены в строй мощности по производству 130 млн т СПГ (еще 47 млн т было введено в течение 2017 года). В сумме они могли бы поставлять на рынок около 240 млрд куб. м природного газа в регазифицированном виде. Однако, чтобы загрузить эти мощности, пришлось бы направить две трети всей дополнительной добычи газа в мире.

Что касается оценок по поводу СПГ, то МЭА ожидает направление почти всего нового объема в Азию, треть в Китай, а две трети — на остальные рынки в АТР, кроме Японии Кореи . Аналитики агентства прогнозируют, что крупнейшие импортеры СПГ в мире снизят спрос на 19 млрд куб. м (11%). И никакой волны сжиженного газа в Европе МЭА не планирует: рост импорта СПГ всего на 12 млрд куб. м, до 79 млрд куб. м в 2023 году. При этом МЭА предсказывает в ближайшие шесть лет мощное падение добычи газа в Европе — на 44 млрд куб. м. А это значит, что, даже по мнению весьма скептически настроенной к перспективам России в газовой сфере экспертной организации, в Европе потребуется 33 млрд куб. м дополнительного чистого импорта газа, и 20 млрд из них будет поставлено по трубе. Следовательно, все разговоры о том, что не нужны новые газопроводы, — не более чем политический заказ, направленный на ограничение конкуренции за счет дискриминации поставок из России. Бросается в глаза и сверхоптимистичный настрой МЭА по поводу перспектив добычи газа в США . По расчетам агентства, в 2023 году американцы должны добыть 922 млрд куб. м, на 160 млрд куб. м больше, чем в прошлом году (также по данным МЭА). При этом за ближайшие два года производство должно возрасти на 90 млрд куб. м, хотя в 2015–2017 годах оно находится примерно на одном уровне. Скорее всего, оценки МЭА исходят из того, что за счет ввода мощностей по сжижению в США в ближайшие годы сформируется новый спрос, который обязательно будет удовлетворен за счет роста добычи. Однако нельзя исключать, что резкое увеличение покупки газа для СПГ-проектов приведет к дефициту газа для внутреннего рынка и росту цен на американском рынке.