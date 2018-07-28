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ОАК получит 1,32 млрд рублей на реконструкцию производства самолетов Ил-96-400М
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ОАК получит 1,32 млрд рублей на реконструкцию производства самолетов Ил-96-400М 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым предоставляются бюджетные инвестиции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в размере 1,32 млрд рублей на финансирование объектов производственной инфраструктуры самолета Ил-96-400М. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.
"Подписанным постановлением ПАО «OAK» предоставляются бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд рублей в целях последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество». Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год", — говорится в пояснительной записке к постановлению.
Отмечается, что предполагаемая стоимость объекта — 1,47 млрд рублей, из них 1,32 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.
Проект создания и организации производства модернизированного самолета Ил-96-400М реализуется с 2016 года, на это было направлено 5,9 млрд рублей, говорится на сайте правительства.
"Принятое решение позволит обеспечить организацию серийного производства самолета Ил-96-400М путем реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей ПАО «ВАСО», будет способствовать повышению транспортной доступности для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных воздушных судов", — говорится в сообщении.
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