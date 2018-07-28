ОАК получит 1,32 млрд рублей на реконструкцию производства самолетов Ил-96-400М

"Подписанным постановлением ПАО «OAK» предоставляются бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд рублей в целях последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» . Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год", — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Отмечается, что предполагаемая стоимость объекта — 1,47 млрд рублей, из них 1,32 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.

Проект создания и организации производства модернизированного самолета Ил-96-400М реализуется с 2016 года, на это было направлено 5,9 млрд рублей, говорится на сайте правительства.

"Принятое решение позволит обеспечить организацию серийного производства самолета Ил-96-400М путем реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей ПАО «ВАСО», будет способствовать повышению транспортной доступности для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных воздушных судов", — говорится в сообщении.