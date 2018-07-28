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Королевство Disney стало империей
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Королевство Disney стало империей 

BFM.RU 51 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Disney покупает 21st Century Fox. Акционеры одобрили сделку, сумма которой составит более 71 млрд долларов. По данным Variety, решение было практически единогласным. Это самое глобальное изменение в киноиндустрии за последние годы.
О превращении студии Disney в крупнейшего игрока говорит автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов:
Иван Филиппов, автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном»: «Пришел новый CEO Боб Айгер, совершенно гениальный управленец. Фактически кроме покупок и качественного менеджмента — в смысле что он не лез в управление компаниями, которые они покупали — ничего и не было. Но они последовательно купили Pixar, Marvel, „Звездные войны“. И вот они абсолютные чемпионы в прокате, оторвались от своих ближайших конкурентов среди студий, в некоторых случаях на 20%. Сейчас они покупают 21st Century Fox. Это все часть глобального противостояния с тем, что в Голливуде называется „угроза Netflix“. Состязаться в размерах с Disney может сейчас только Netflix, который тратит сопоставимые, а иногда и превышающие суммы на производство контента».
Заключив сделку, Disney получит огромную библиотеку — все активы одной из старейших студий Голливуда. В распоряжении компании окажутся все франшизы Fox, включая «Симпсонов», «Аватары», «Людей Икс» и «Фантастическую четверку». Впрочем, медиаэксперт Михаил Гуревич считает, что существенного влияния на кинорынок это не окажет:
Михаил Гуревич, директор инвестиционной компании 101 StartUp, венчурный инвестор, медиаэксперт: «Компания 21st Century Fox себя чувствовала не очень уверенно в последнее время, было много переговоров и слухов о том, что те или иные коммерческие структуры сегмента приобретут 21st Century Fox, но в итоге выиграл Walt Disney. Это, скорее, хорошо, потому как Walt Disney не первый раз агрегирует, умеет расчленять полномочия разных компаний. Другое дело, что какого-то грандиозного изменения на рынке я бы не предрекал».
Закрыть сделку должны летом 2019 года.
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