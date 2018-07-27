Суд Бразилии приостановил решение о выплате Petrobras $4,5 млрд по спору с сотрудниками

МЕХИКО , 27 июл /ПРАЙМ/. Верховный суд Бразилии временно остановил действие решения, обязывающего государственного энергогиганта Petrobras выплатить 17 миллиардов реалов (около 4,5 миллиарда долларов) своим сотрудникам в рамках трудового спора, сообщило агентство EFE.

Это решение принято после соответствующего запроса компании, утверждающей, что немедленная выплата такого размера может нанести ей «непоправимый ущерб». Petrobras в настоящее время находится в процессе реструктуризации и распродажи активов, направленной на снижение уровня задолженности после коррупционного скандала вокруг компании.

Ранее бразильский высший суд по трудовым вопросам принял сторону сотрудников Petrobras в споре о начислении зарплат, решив, что корпорация не может включать в расчеты базовых выплат сотрудникам оплату сверхурочной и опасной работы. Таким образом, компании, возможно, придется заплатить дополнительных 15 миллиардов реалов работникам, в том числе вышедшим на пенсию, а также поднять зарплаты на 2 миллиарда реалов в год. По оценкам бразильской прокуратуры, выполнение этого требования работников приведет к возможности повышения зарплаты 59 тысяч сотрудников на 35%.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами. В 2015–2016 годах Petrobras получила от продажи активов 13,6 миллиарда долларов, а план на 2017-2018 годы был увеличен до 21 миллиарда долларов.