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Биржи Европы закрылись в плюсе на отчетностях компаний
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Биржи Европы закрылись в плюсе на отчетностях компаний 

Прайм 21 минуту назад
МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы закрылись в пятницу в плюсе на фоне позитивных отчетностей компаний региона, свидетельствуют данные торгов.
Британский FTSE 100 по итогам торгов пятницы вырос на 0,59%, до 7708,44 пункта, французский CAC 40 на 0,57%, до 5511,76 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 12860,4 пункта.
Инвесторы оценивали финансовые показатели компаний в разгар сезона отчетностей.
"Приблизительно 40% компаний сообщили о своих результатах за второй квартал, рост прибыли на акцию в Европе в среднем ускорился до 6% с 0% в первом квартале", — приводит агентство Market Watch мнение стратега по инвестициям в бумаги европейских компаний в UBS Том Пирс (Tom Pearce).
"Это соответствует прогнозам по компаниям, которые уже отчитались о своих прибылях, что на деле является хорошим результатом, учитывая резкое замедление темпов роста экономики еврозоны во втором квартале", — отмечает аналитик.
Акции Carrefour подскочили в цене на 12% после того, как французский ритейлер сообщил о росте операционной прибыли до 597 миллионов евро, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на доход в 523 миллиона. Находящаяся в процессе реорганизации компания также сообщила, что планирует завершить этот процесс в 2020-2022 годах.
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