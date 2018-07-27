S&P подтвердило рейтинг МОЭСК на уровне «BB», прогноз стабильный

МОСКВА , 27 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг МОЭСК на уровне «BB», прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

"Мы прогнозируем, что МОЭСК будет показывать стабильный уровень EBITDA в 2018-2019 годах, но денежный поток будет оставаться на уровне от нейтрального до незначительно отрицательного. В 2019 году компания столкнется с дедлайном по погашению долга на сумму в 23 миллиарда рублей, что составляет примерно 25% от общего размера долга компании", — добавляет агентство.

При этом стабильный прогноз по рейтингу отражает ожидания агентства относительно того, что компания будет поддерживать уровень средств от операций к долгу выше 20% и коэффициент покрытия процентов в 3.7x-4.3x в ближайший год.

"Условия будущего рефинансирования будут важны для сроков, оставшихся до погашения долга, а также для стоимости долга, и в конечном счете, для коэффициента покрытия процентов МОЭСК", — добавляют аналитики агентства.