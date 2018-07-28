Мексиканская Pemex во II квартале получила $8,8 млрд убытка

МЕХИКО , 28 июл /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Мексики Pemex за второй квартал 2018 года получила чистый убыток в 163,2 миллиарда песо (8,8 миллиарда долларов) по сравнению с прибылью в почти 33 миллиарда песо (1,77 миллиарда долларов) годом ранее, сообщила компания.

Причиной плохого финансового результата стала курсовая разница, поясняет Pemex.

Выручка компании выросла на 36%, до 436 миллиардов песо (23,5 миллиарда долларов), показатель EBITDA увеличился на 42% до 149,76 миллиарда песо (8,07 миллиарда долларов).

При этом по состоянию на конец июля долг Pemex составлял 104,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении.