Мексиканская Pemex во II квартале получила $8,8 млрд убытка 

МЕХИКО, 28 июл /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная компания Мексики Pemex за второй квартал 2018 года получила чистый убыток в 163,2 миллиарда песо (8,8 миллиарда долларов) по сравнению с прибылью в почти 33 миллиарда песо (1,77 миллиарда долларов) годом ранее, сообщила компания.
Причиной плохого финансового результата стала курсовая разница, поясняет Pemex.
Выручка компании выросла на 36%, до 436 миллиардов песо (23,5 миллиарда долларов), показатель EBITDA увеличился на 42% до 149,76 миллиарда песо (8,07 миллиарда долларов).
При этом по состоянию на конец июля долг Pemex составлял 104,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении.
Ранее издание Forbes Mexico писало со ссылкой на данные рейтингового агентства Moody's, что победителю президентских выборов в Мексике Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору придется решать проблемы энергоотрасли страны совместно с нефтекомпанией с самым большим в мире долгом. По данным Moody's, на конец марта долг Pemex с учетом пенсионных выплат и лизинговых операций составлял 175,4 миллиарда долларов, а без учета — 107,4 миллиарда.