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Власти Северной Осетии до конца года разработают дорожную карту по снижению долга за газ
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Власти Северной Осетии до конца года разработают дорожную карту по снижению долга за газ 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии вместе с "Газпромом" до конца года разработают дорожную карту по снижению долга за газ. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, который прибыл в республику с рабочей поездкой, передает в пятницу пресс-служба главы и правительства республики.
"Как отметил Валерий Голубев, задача ПАО «Газпром» как крупного хозяйствующего субъекта совместно с руководством республики найти решение существующих проблем, разработать дорожную карту по нормализации платежной дисциплины и до конца текущего года выправить ситуацию", — говорится в сообщении.
Руководитель республики Вячеслав Битаров призвал глав районов быть более требовательным в вопросах соблюдения платежной дисциплины за потребленный газ.
В целом задолженность за газ выросла в Северной Осетии за первое полугодие на 1 млрд рублей и составила 2,9 млрд рублей. Основными неплательщиками являются теплоснабжающие организации, долг которых равен 497 млн рублей. Из них только на ООО «Владикавказские теплосети» приходится 415 млн рублей.
Долги населения республики составляют 400 млн рублей, муниципальных бюджетов — 28 млн рублей, прочие потребители должны за газ 145 млн рублей. Сложная ситуация наблюдается в республике и с газовым хозяйством. Из 6176 км сетей 468 км не являются бесхозными. Также необходимо работать над улучшением технического состояния трубопроводов. Их неисправность и ветхое состояние в ряде случаев способствует потерям голубого топлива в процессе его поставки в Северную Осетию.
Как сообщалось, на проблемы, складывающиеся в этой отрасли в целом в Северо-Кавказском регионе, указал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально— экономического развития округа 11 июля. В 2017 году на Кавказе было оплачено меньше 85% потребленного газа, общая задолженность выросла на 13 млрд рублей, долги за электроэнергию увеличились более чем на 3,5 млрд В этом году ситуация фактически не меняется и задолженность продолжает расти.
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