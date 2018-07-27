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МТС подала иск к Туркмении
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МТС подала иск к Туркмении 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МТС подала иск к Туркмении в центр по урегулированию инвестспоров при Всемирном банке (ВБ) из-за приостановки деятельности «МТС Туркменистан», сообщает компания.
"МТС… обратилась с иском в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке против суверенного государства Туркменистан после того, как 100%-ная дочерняя компания МТС — «МТС Туркменистан» — была вынуждена приостановить деятельность в Туркменистане", — говорится в сообщении.
Отмечается, что общие убытки МТС, вызванные нарушением прав компании, еще не определены окончательно, однако предварительно оцениваются как минимум в 750 миллионов долларов.
МТС в конце сентября сообщила о вынужденной приостановке предоставления услуг связи в Туркмении в связи с действиями государственной компании электросвязи «Туркментелеком», заключающимися в отключении услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет.
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