МТС подала иск к Туркмении

"МТС… обратилась с иском в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке против суверенного государства Туркменистан после того, как 100%-ная дочерняя компания МТС — «МТС Туркменистан» — была вынуждена приостановить деятельность в Туркменистане", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общие убытки МТС, вызванные нарушением прав компании, еще не определены окончательно, однако предварительно оцениваются как минимум в 750 миллионов долларов.

МТС в конце сентября сообщила о вынужденной приостановке предоставления услуг связи в Туркмении в связи с действиями государственной компании электросвязи «Туркментелеком», заключающимися в отключении услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет.