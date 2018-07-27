МТС подал инвестиционный иск к правительству Туркменистана

Мобильный оператор МТС подал против правительства Туркменистана инвестиционный иск из-за приостановки деятельности компании в стране, сообщила пресс-служба телекоммуникационной компании.

«ПАО МТС (..) обратилось с иском в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке против суверенного государства Туркменистан после того, как 100% дочерняя компания МТС — «МТС Туркменистан» — была вынуждена приостановить деятельность в Туркменистане», — говорится в сообщении.

МТС считает, что Туркменистан нарушил её права как иностранного инвестора, закрепленные в соглашении между правительствами Российской Федерации и Республикой Туркменистан о поощрении и взаимной защите инвестиций от 25 марта 2009 года, что в итоге привело к полной экспроприации инвестиций МТС в Туркменистане. Общие убытки МТС, вызванные нарушением прав компании по соглашению, еще не определены окончательно, однако предварительно оцениваются как минимум в $750 млн