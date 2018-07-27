Россия не отказывается от доллара, но будет учитывать риски

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Россия не собирается отказываться от инвестиций в доллары и расчетов в американской валюте, но осознает санкционные риски и старается их минимизировать, заявил президент РФ Владимир Путин

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС ЮАР , он отметил, что Россия будет использовать доллары, если этому не будут препятствовать США , но предупредил, что вводя ограничения на расчеты, американские власти подрывают доверие к собственной валюте.

"Россия не отказывается от доллара. Доллар — это универсальная резервная валюта. Более-менее на это может претендовать и евро, но и то не в полном объеме. Поэтому мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что из себя доллар представляет сегодня", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о сокращении вложений РФ в американские гособлигации.

Этот вопрос возник на фоне неопределенности, связанно ли сокращение вложений РФ в госдолг США с санкциями, сомнениями Банка России в надежности этих гособлигаций или с заявлениями властей о необходимости снижения зависимости российской экономики от доллара.

11-ЛЕТНИЙ МИНИМУМ

По данным Минфина США, Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге в июне эти вложения упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года. Таким образом, Россия теперь не входит в перечень 33 крупнейших держателей американских казначейских бумаг, в то время как в марте была на 16-й строке рейтинга.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина после апрельской статистики пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

Большинство экспертов связывают сокращение вложений России в американские гособлигации с геополитическими факторами, однако некоторые их них объясняли это рыночной ситуацией и желанием ЦБ диверсифицировать международные резервы. Есть и такие аналитики, которые считают, что сокращение вложений России в казначейские бумаги США может быть бухгалтерской операцией (т.е., по их мнению, теоретически РФ могла перевести эти бумаги на номинальное держание в юрисдикцию другой страны).

Позицию Путина об универсальности доллара поддерживает профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин , в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине и ЦБ. По его мнению, Россия должна иметь вложения в американские гособлигации в размере порядка 40 миллиардов долларов для поддержания операций на валютном рынке.

РАСЧЕТ НА ДОЛЛАРЫ

Путин, отвечая на вопрос о расчетах в долларах, заявил, что РФ не будет делать резких движений. «Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию долларов в расчетах», — сказал президент.

"Что касается наших американских партнеров и вот этих ограничений, которые они вводят, в том числе в расчетах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка… Потому что они подрывают тем самым доверие к доллару как к резервной валюте", — убежден глава государства.

Еще несколько лет назад никому в голову не приходило, что такие инструменты, как валюта, могут использоваться в политической борьбе, отметил Путин. «Мы должны минимизировать риски. Мы же видим, что происходит с этими санкциями, с незаконными ограничениями. И мы осознаем эти риски и стараемся их минимизировать», — заявил он.

Президент также отметил, что не только Россия, но и многие другие страны говорят о создании новых резервных валют. По его мнению, свойства резервной валюты приобретает юань, который включен в пул МВФ . Путин убежден, что значимость валюты зависит от веса национальной экономики.

В свою очередь глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин , выступающий за дедолларизацию экономики РФ, недавно подготовил проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах и попросил Путина их поддержать. Костин указывал, что США представляют наибольшую угрозу с точки зрения введения разного рода санкций, больше, чем Европа или другие страны.

Между тем, доллар по-прежнему пока занимает основную долю в структуре международных резервов РФ. По данным ЦБ, доля доллара в 2017 году составила 45,8%.