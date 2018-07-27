Золотые Apple AirPods за $10 тысяч представлены в США

Американская компания Brikk продемонстрировала золотые Apple AirPods за 10 тысяч долларов. Об этом сообщило ИА Nation News.

Наушники представила компания Brikk. Цена за золотые беспроводные наушники предлагается совсем не маленькая. Аксессуар предлагается в двух вариантах: Classic и Deluxe; первый обойдется в 4995 долларов, второй — в 9995 долларов.

Известно, что вскоре они появятся в продаже в Соединенных Штатах . Кроме того, в таком же цвете выполнен футляр для их хранения.

В 2019 год Apple планирует выпустить новые наушники с шумоподавлением.