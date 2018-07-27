Ещё
Золотые Apple AirPods за $10 тысяч представлены в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Золотые Apple AirPods за $10 тысяч представлены в США 

360tv.ru 37 минут назад
Американская компания Brikk продемонстрировала золотые Apple AirPods за 10 тысяч долларов. Об этом сообщило ИА Nation News.
Наушники представила компания Brikk. Цена за золотые беспроводные наушники предлагается совсем не маленькая. Аксессуар предлагается в двух вариантах: Classic и Deluxe; первый обойдется в 4995 долларов, второй — в 9995 долларов.
Известно, что вскоре они появятся в продаже в Соединенных Штатах. Кроме того, в таком же цвете выполнен футляр для их хранения.
В 2019 год Apple планирует выпустить новые наушники с шумоподавлением.
360tv.ru: последние новости
Суд Украины отменил штраф в $261 миллион главе «Нафтогаза» Налоговая проверка парализовала работу «Плеер.ру» «Газпром» начал прибрежные работы по «Турецкому потоку»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной846
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети413
Шутка Путина на БРИКС, новый сбор для россиян и другие события дня7
В Италии объяснили парадокс c признанием Крыма30
Трамп дал ответ на приглашение Путина116
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение