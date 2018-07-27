Чистая прибыль Chevron за I полугодие выросла в 1,7 раза

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron по итогам первого полугодия 2018 года увеличила чистую прибыль в 1,7 раза в годовом выражении — до 7,047 миллиарда долларов, сообщает компания.

Прибыль в пересчете на акцию составила 3,68 доллара против 2,18 доллара за аналогичный период 2017 года. Общая выручка компании выросла на 17,8% и составила 80 миллиардов долларов.

Объем добычи Chevron в отчетном периоде составил 2,839 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, на 4% превысив показатель годичной давности. В сегменте upstream (разведка и добыча) прибыль компании выросла в 2,8 раза и составила 6,647 миллиарда долларов. В сегоменте downstream (переработка и сбыт) прибыль, напротив, уменьшилась на 26%, составив 1,566 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль Chevron выросла в годовом выражении в 2,4 раза — до 3,409 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,78 доллара против 0,77 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыли в размере 2,09 доллара на бумагу. Выручка увеличилась на 22,49% и составила 42,236 миллиарда долларов.

Добыча компании составила 2,826 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1,7% больше прошлогоднего показателя. В сегменте upstream Chevron во втором квартале зафиксировала прибыль в размере 3,295 миллиарда долларов (рост почти на 4%). В сегменте downstream компания сократила прибыль на 30% — до 838 миллионов долларов.

"Результаты второго квартала были выше по сравнению с прошлогодними… благодаря более высоким ценам на нефть в 2018 году, хорошей операционной деятельности компании и более высоким объемам добычи", — отметил главы Chevron Майкл Уирт (Michael Wirth).