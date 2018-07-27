ФАС хочет через суд добиваться продажи непрофильных активов энергокомпаний

Соответствующее предложение содержится в проекте дорожной карты, разработанном ФАС для реализации Нацплана развития конкуренции на 2018-2020 годы. В соответствии с законом об электроэнергетике, энергокомпаниям запрещено совмещать естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности, но на практике есть примеры, которые противоречат закону.

Так, например, ФАС неоднократно указывала менеджменту "Россетей" на необходимость продать сбытовые активы, которыми холдинг владеет на Северном Кавказе, Калмыкии и Тыве. Но сама компания и Минэнерго отмечали, что продавать активы на Северном Кавказе до решения проблем с платежной дисциплиной нецелесообразно.

"В случае принятия поправок [в закон об особенностях функционирования электроэнергетики, предложенных службой] ФАС будет наделена полным спектром полномочий по контролю за соблюдением запрета на совмещение естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности. Так, если компания по технологическим особенностям или иным особенностям продолжает совмещение, а запрет действует уже с 2008 года, то ФАС России может обратиться в суд с требованием принудительной продажи акций компаний, которые продолжают незаконное совмещение естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности", — сказал Королев.

Сейчас у ФАС России есть полномочия обращаться с иском в суд только по принудительной продаже имущества компаний, но не акций.

"Россети" не комментируют предложения ФАС о наделении службы таким правом.