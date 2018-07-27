Суд в Киеве отменил штраф главе «Нафтогаза» на 7 млрд гривен 

В Киеве Подольский районный суд отменил штраф на 261 миллион долларов, наложенный энергетической таможней Государственной фискальной службы на главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ИА УНИАН.
Уточняется, что в феврале текущего года Государственная фискальная служба обязала председателя правления «Нафтогаза» выплатить два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 миллиарда гривен в течение 15 дней. По мнению Коболева, причины такого решения в том, что компания отказалась оформлять и оплачивать газ, поставленный на Донбасс.