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Совкомбанк попал в лидеры по показателю возврата на капитал
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Совкомбанк попал в лидеры по показателю возврата на капитал 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Британский журнал The Banker включил Совкомбанк в рейтинг лидеров по показателю возврата на капитал по итогам 2017 года. Данные опубликованы в июльском номере издания.
Согласно рейтингу, Совкомбанк занимает по этому показателю второе место среди российских банков.
В топ-1000 крупнейших банков мира Совкомбанк поднялся сразу на 271 позицию и занял 597-е место. Год назад он занимал 868-ю строчку.
В региональном рейтинге банков Центральной и Восточной Европы Совкомбанк благодаря изменению критериев отчетности поднялся на 8 позиций. В 2016 году собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ «Базель I», составлял $636 млн, а в 2017 году после окончательного перехода на «Базель III» — $1,43 млрд
В 2018 году должно состояться объединение Совкомбанка и Росевробанка, после чего финансовые учреждения смогут быть представлены как одно целое в рейтинге следующего года.
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