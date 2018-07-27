Совкомбанк попал в лидеры по показателю возврата на капитал

Британский журнал The Banker включил Совкомбанк в рейтинг лидеров по показателю возврата на капитал по итогам 2017 года. Данные опубликованы в июльском номере издания.

Согласно рейтингу, Совкомбанк занимает по этому показателю второе место среди российских банков.

В топ-1000 крупнейших банков мира Совкомбанк поднялся сразу на 271 позицию и занял 597-е место. Год назад он занимал 868-ю строчку.

В региональном рейтинге банков Центральной и Восточной Европы Совкомбанк благодаря изменению критериев отчетности поднялся на 8 позиций. В 2016 году собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ «Базель I», составлял $636 млн, а в 2017 году после окончательного перехода на «Базель III» — $1,43 млрд